文旅部制定卡拉OK違規曲目清單制度　今年10月實施

國務院文化和旅遊部周二（10日）在官網公布關於印發《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》的通知，明確歌舞娛樂場所應當使用來源合法的卡拉OK音樂，不得使用含危害國家統一等法律法規禁止內容的音樂，《規定》將自今年10月1日起實施。

當局指出，為了加強內地歌舞娛樂場所卡拉OK音樂的內容管理，維護國家文化安全和意識形態安全，當局根據《國家安全法》、《娛樂場所管理條例》等法律法規制定該規定。內容限制歌曲點播系統播放的曲目、屏幕畫面等，並鼓勵提供健康向上、傳播正能量的卡拉OK音樂。

《規定》指出，文旅部負責監督管理歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容；全國及地方文化娛樂行業協會負責制定上述場所的卡拉OK音樂內容自律規範及監督實施工作；而歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所負責卡拉OK音樂內容自審等工作。文旅部同時負責建立音樂內容審核專家小組，制定全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

根據《娛樂場所管理條例》第十三條內容，歌舞娛樂場所禁止播放含有違反憲法確定的基本原則；危害國家統一、主權或者領土完整；危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益；煽動民族仇恨、民族歧視；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關等內容。