發燒男用他人健康碼乘船出島　終被拘留10日

海南海口市日前通報1宗新冠本土確診病例，初步判斷病毒源自海口美蘭機場的俄羅斯入境貨運航班，當局加緊排查疑似患者。省公安廳周二（10日）通報，一名男子因利用他人健康碼，欲從海口新海港乘船出島，最終被警方發現及行政拘留10日。

事發於上周六（7日）下午5時45分，民警在海口新海港客運站客運大廳內例行檢查時，發現一名男子神色慌張，隨即對其進行盤問，並在體溫檢測和檢查健康碼，發現其健康碼為「黃碼」，體溫檢測結果卻為攝氏37.3度並伴有持續發燒症狀，遂立即將他帶至新海港防疫組進行進一步甄別，所幸未驗出受感染。

經查，涉事男子名叫李某廣，是海南儋州人，當日下午3時許乘車來到海口新海港，準備乘船出島。客運大廳工作人員發現其健康碼為黃碼，不讓其進入客運大廳，他事後隨即找到同乘一班車的男子，利用其健康碼綠碼進入客運大廳，惟至下午5時45分被派出所民警查獲。

警方續指，李某廣因利用他人健康碼進入客運大廳，並隱瞞其發爆症狀，導致海口新海港客運站停運長達5小時之久，依據有關規定，港航公安局對其某拒不執行緊急狀態下政府決定的行為進行受案調查，並對李處以行政拘留10日的處罰。