奧運選手團搭經濟艙風波　台體育署長發聲明堅持辭任

中華台北奧運代表團被爆出經濟艙風波發生後，教育部長潘文忠（左）、體育署署長張少熙（右）就安排不當向大眾致歉。

中華台北奧運代表團上月乘搭包機前往日本出征東京奧運時，被爆出選手在出發時乘搭經濟艙，與乘坐商務艙官員、教練的待遇不同，事件引起關注。體育署長張少熙受各界指摘，並在奧運前傳出提出辭呈。至周二（10日）晚上，張再一次發表聲明，表示堅持辭任體育署長的職位。

張少熙的聲明指出，所有參加奧運代表團的選手、教練、工作人員，皆已在周一（9日）陸續平安抵台，為東京奧運劃下完美句點，並創下歷屆參賽最佳紀錄，感謝在這次奧運中付出的所有人員，包含努力不懈，勇敢奮戰的選手們。

針對有關團隊出發前發生機位安排欠妥事宜，張少熙表示已於第一時間向長官提出口頭及書面辭呈，以表達對此事的負責態度。礙於奧運開幕在即，承長官指示請辭待命，及後銜命前往東京陪同選手「完成最後一里路」。如今工作順利結束，他將按照原先計劃在檢疫結束後離開署長職務，回到台灣師大擔任教職。

張少熙最後提到，自己完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，由於此事關乎個人名譽，亦是其最看重之事，「請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴」，並呼籲各界請勿再藉公眾媒體傷及他人名譽。