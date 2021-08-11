電單車司機險被釣魚絲勒頸　翻車倒地受傷

台灣台中市大里區樹王里近日發生電單車摔車意外，一名車手騎車路經樹王橋時，頸處突然有細繩拂過之感，擔心被橋邊釣客的魚絲意外勒頸，於是緊急煞車，連人帶車摔倒在地。幸好車手僅受擦傷，後經里長陳俞樺求助警方。目前，警方已在該處加強巡邏，勸離釣客，以保障交通安全。

台媒周二（10日）報道，該處橋下河川魚類豐富，經常吸引不少民眾在橋上釣魚。陳俞樺表示，有些釣客在魚絲纏繞後，會直接剪斷便隨手一丟，造成隱藏的危險。萬幸的是造成是次意外的魚絲僅有一端鈎住物品隨風飄揚，才沒有勒到車手的頸項，否則後果不堪設想。惟車手仍然被碰到自己的魚絲嚇得意外翻車。陳俞樺又指，他事後已連忙把附近廢棄的釣魚絲收拾乾淨，以免再生意外。

市警局霧峰分局大里分駐所長呂禹澄表示，但由於橋上通道窄狹，釣客聚集有機會影響交通安全，警方接報後已立即派員到橋上勸離釣客。呂禹澄又指，雖河川局卻並未規定該橋禁止釣魚，河川局卻並未規定該處橋上禁止釣魚電單車等載具停泊一旁垂釣，則會依法製單開罰，保障民眾行的安全。