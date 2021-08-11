內地昨增111人確診　揚州開展第6輪核酸檢測

內地周三（11日）公布前一日新增111宗新冠肺炎確診病例，其中83宗屬本地病例。江蘇報告的54宗確診病例，全部在揚州出現。該市主城區即日上午6時半開展第6輪大規模核酸檢測。

過去一日除江蘇外，其他新增本地確診的地區為湖北14宗，河南7宗，湖南5宗，雲南2宗和北京1宗；新增境外輸入病例28宗，分別為浙江12宗，雲南5宗，上海4宗，四川3宗，廣東2宗，天津和山東各1宗。同日新增30宗無症狀感染病例，湖北和河南各有5和2宗本地個案，其餘23宗為境外輸入。至今內地累計94,080人確診，當中4,636人病亡。

江蘇揚州前一日新增的確診病例，13人為輕症，41普通，全部均在定點醫院隔離治療。江蘇當地自7月20日至今累計報告696宗確診病例，揚州448宗佔最多，其次為南京233宗，另淮安12宗，宿遷3宗。為阻斷病毒傳播鏈，揚州市疫情防控工作指揮部周二（10日）宣布，周三起對邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡瘦西湖風景名勝區的全部居民（包括外地人）進行核酸檢測。