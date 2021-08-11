加國歐盟反對謝倫伯格判死　中方斥干預司法主權

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）於2014年走私毒品到中國，前年在遼寧省大連市中級人民法院被判死刑，周二（10日）遼寧省高級人民法院駁回上訴。對於裁決，加拿大外長加爾諾和歐盟對外行動署發言人同日發聲明呼籲中方停止執行死刑。中國駐加使館及駐歐盟使團發言人則批評，加方和歐盟的做法是嚴重干預中方司法主權。

法院宣判後，加爾諾透過加國駐華使館發聲明稱，加方一再表示堅決反對（死刑）這一殘酷且非人道的刑罰，將繼續與中方交涉，為謝倫伯格提供寬大處理。同日中國駐加使館發言人反駁，加方的聲明於法不容，中方法院嚴格依法辦案，加方沒資格說三道四。該發言人批評加拿大標榜自己是法治國家，鼓吹所謂「司法獨立」，卻對中方依法審理涉加公民案件妄加評論，這是極其荒唐和虛偽。中方要求加方停止發表任何不負責任的言論，以免自取其辱。

歐盟對外行動署發言人在聲明中指出，關注到中國法院對謝倫伯格的死刑判決，呼籲中方對其予寬大處理，又強調歐盟在任何情況下都反對死刑，呼籲中國暫停執行。對此，中國駐歐盟使團發言人回應稱，中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用。對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。中方敦促歐方切實尊重法治精神和中國司法主權，停止發表不負責任的言論。