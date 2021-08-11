官媒：教協搞亂香港多年　解散實屬咎由自取

香港教育專業人員協會（教協）周二（10日）開會後，宣布一致通過啟動解散程序。內地官媒周三（11日）發文，形容教協搞亂香港多年、荼毒師生甚深，如今落得分崩離析，可謂咎由自取。

文章指出，教協號稱「提升教育專業和教師權益而奮鬥」，事實上卻是惟恐天下不亂。從煽動蠱惑師生罷課，到編制兜售反中教材，再到掩蓋粉飾黑暴醜行，上述各項行為均是政治掛帥、私利先行、育人無方、害人在行。文章斥責，教協所作所為令教育蒙羞、令社會瞠目，已成為香港社會人人喊打的過街老鼠。

官媒續指，教協面對香港社會各界的一致聲討，近日竟然妄圖瞞天過海，先是退出「支聯會」，其後又宣布要尊重「中國歷史」，成立「中國歷史文化工作組」，扮演一隻聞風而動的「變色龍」。然而，花樣百出的拙劣伎倆無法掩蓋其反中亂港的本來面目，無法改變其荼毒師生、為禍香港的確鑿事實。

文章強調，教協解散不等於一筆勾銷，宜將「剩勇追窮寇」，徹底斷去一些人心存僥倖、蒙混過關的念想。在《港區國安法》護航下，更多領域將正本清源，任何反中亂港勢力將自取滅亡。