阿里巴巴員工遭性侵案　酒店：按照同住手續辦理房卡

阿里巴巴女員工遭上司性侵一事引起官方及社會關注。事發酒店山東省濟南西站國際會展中心亞朵輕居酒店所屬的亞朵集團周三（11日）發出聲明，指前台是經女方確認下，按照同住手續給其男上司辦理房卡。另重申有關監控資料已作為證據提交給警方，望事件可早日水落石出。

據此前報道，阿里巴巴女員工曾稱，上司在其醉酒後送她到酒店房間，隨後酒店前台在未經其同意下私自增辦房卡，上司繼而入房對她實施侵害。網民質疑酒店未按流程為男方辦理房卡，並未派人陪同及查看女事主的情況。亞朵集團在周二（9日）已聲明酒店不存在違規製作房卡的情況，但網民認為並未陳述清晰有關環節，缺乏監控資料佐證。

針對公眾疑問，亞朵集團周三再次發布聲明指，經內部反覆調查確認，前台工作人員是得到女事主確認的情況下給其上司辦理房卡，同時進行身份登記和公安訊息上傳，流程遵守酒店業住宿管理規定，沒有違規操作。對於公眾要求的公開閉路電視材料和具體細節，由於該案還在審理，監控資料均被警方封存，未經其許可均不能披露更多訊息。

阿朵集團最後強調，遵守行業管理規範，保護客戶隱私安全，是中國酒店從業者堅守的準則，集團對女事主的境遇深表同情，相信警方會盡快將案件調查清楚。但針對外界輿論發展已對公司品牌聲譽造成極大的傷害，集團將保留進一步採取行動的權利。