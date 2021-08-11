涉行賄40萬人民幣獲提拔　蘭州市公安局前副廳級幹部認罪

甘肅省蘭州市公安局前副廳級幹部黃大功受賄、行賄一案，周二（10日）在永昌縣人民法院公開開庭審理。黃被控在任職期間，以職務便利為他人牟利，受賄逾1,457萬元（人民幣，下同，約1,748萬港元），另又為自己晉升行賄他人40萬元（約48萬港元），他當庭表示認罪、悔罪，本案將擇期宣判。

檢察院指控，黃大功在2004年至2019年先後擔任蘭州市公安局安寧分局局長，蘭州市公安局黨委副書記、副局長、政委期間,利用職務便利為他人在工作安排、企業經營、工程承包等方面牟取利益，非法收受他人財物。

另在2013年初，黃而他人為其職務晉升提供幫助，送給他人40萬元，至同年6月被提拔為蘭州市公安局黨委副書記、政委，遂提請以受賄罪、行賄罪追究被告人黃大功的刑事責任。

現年60歲的黃大功在今年2月受查，甘肅省紀委監委罕有發布逾500字的通報，批評黃身為黨員領導幹部，喪失理想信念，政治問題與經濟問題交織，為求職位晉升，躋身政治「小圈子」，搞人身依附，撈取政治資本；又濫用執法權，嚴重抹黑公安英模形象，污染任職單位政治生態。