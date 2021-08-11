張家界新冠疫情緊張　全市城區暫停經營活動

內地新冠疫情防控持續緊張。湖南省張家界市自上月29日再現病例以來，至今累計已有58人中招。為進一步強化市內防控措施，政府周三（11日）晚上發出通報，即日起要求全市城區暫停市場經營主體活動，以及規範有關經營行為。

通報指出，暫停市城區超市、便利店、糧油店、餐飲店等實體門店的經營活動。中低風險區域的加油站、車輛維修店、醫用藥品零售企業仍可運作，但一律禁止店內銷售食品和生活用品的經營行為。而列入保供的企業名單，一般可採取網上採購、非見面採購和直接配送方式進行。

此外，團餐配送餐飲企業只開展配餐服務，不對外開門營業，機關食堂等則需強化消毒措施，一律憑綠色健康碼、3日內核酸檢測證明才可允許消費，機關食堂不得5人以上聚集。從事商品配送的各類企業，不得安排當日未消毒的設施設備和兩日內未進行檢測等的送貨員配送商品。

當局最後強調，各防控責任單位要加強疫情防控形勢研判，適時對城鄉結合部和農村地區的市場經營主體活動進行嚴管，並完善具體保障措施，確保通告要求完全貫徹落實，一旦發現違反通告的具體行為，一律依法進行查處，並按規定要求交由公安部門處理。