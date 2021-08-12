內地不法之徒偷拍牟利　試身室及民宿成高危區

內地偷拍產業猖獗，不法之徒藉出售片段牟利。官媒近日整理出7大偷拍高危區，分別為酒店、民宿、商場試身室、公廁、扶手電梯、公共巴士和地鐵，提醒民眾留意提防。

報道提醒，民眾進入酒店和民宿時，應着眼留意洗髮液和沐浴露瓶內是否藏有攝像頭；電器插座亦是暗藏攝像頭的重災區。此外，使用公廁和試身室時，民眾應觀察周邊有沒有多餘物品，如打火機、飲料罐等亦可能暗藏攝像頭。

除公共場所外，不法之徒亦會破解家居攝像頭的帳號密碼，盜取私人生活片段。浙江省溫州市警方曾偵破案件，有犯人利用黑客工具控制幾十萬個家居攝像頭，並組建網上聊天群組，與他人分享或買賣非法取得的片段。犯人事後更利用偷拍片段以轉播邀請碼層層分銷，一個邀請碼可賣到600元人民幣（約719港元），每個攝像頭最多可供100人同時觀看。

此外，內地網上亦充斥五花八門的家居攝像頭破解教程，如通過掃描器竊取攝像頭的互聯網IP位址、設備的出廠帳號等。中央網信辦、工業和信息化部、公安部、市場監管總局4部門早前已強調要嚴厲打擊傳授偷窺技術，杜絕偷拍違法行為進一步氾濫。