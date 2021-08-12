寵物墓地直逼房價　存法律灰色地帶

隨着人們愛護寵物的意識愈趨提高，「寵物經濟」開始嶄露頭角，大部分主人都願意在愛寵去世後購買殯葬服務，寵物殯葬行業因此應運而生。不過有內地傳媒發現，寵物墓地等服務昂貴，費用甚至直逼房價，卻存在不少法律灰色地帶難保主人權益，引起大眾關注其中的法規問題。

內媒周三（11日）報道，要價動輒上萬元（人民幣，下同）的寵物墓地可能隨時會因為「用地無保障」、「使用年限不確定」等原因而被迫遷離，造成消費者的財產損失。內媒記者通過走訪調查北京的郊區的寵物墓地，發現提供服務的商家普遍存在缺乏土地准用資格證明、不能保障墓地使用年限等諸多問題，一旦遇上國家徵地，寵物墓地就需要無條件遷走，難以保障主人的用地權益。

即便如此，購買寵物墓地的價格可謂不菲。多家銷售寵物墓地的商家介紹稱，寵物埋葬主要有樹葬、海葬、寄存等方式。其中樹葬往往可以在一棵樹下埋葬多隻寵物，每一平米的價位在1,000至3,000元（約1,200至3,600港元）不等。如果想要單獨埋葬一隻寵物且配有「六角涼亭」等形式的墓碑，價格更直接升至1.08萬元（約1.3萬港元）。經記者計算，按照以上單價計算，一平方米的寵物墓地可以達到4萬元（約4.8萬港元），逼近北京部分地區的房價。

天津秉鈞律師事務所律師李昂表示，有關殯葬及墓地等服務的相關法例，現階段只有針對人的立法，因此寵物殯葬類服務仍屬於灰色地帶，暫無法例規管。他認為，政府應加快訂立新法例，並以相應的司法解釋及法律法規，令商家及消費者之間的交易合約變得明確，讓消費者有法可依、有據可循，不致於在損失時求助無門。