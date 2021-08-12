加司法部：孟晚舟涉欺詐證據明顯　符合引渡

中國電訊設備巨企華為太子女孟晚舟的引渡聆訊，周三（11日）進入最後階段，直至下周，預計加拿卑詩省最高法院法官霍姆斯將聽取控辯雙方，論證孟晚舟所涉及的欺詐罪指控的表面證據是否充分，以判斷是否符合引渡她到美國紐約受審標準。

美國政府指控孟晚舟在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，隱瞞華為與子公司Skycom的關係，令滙豐銀行違反美國對伊朗的制裁，孟晚舟涉嫌干犯欺詐罪。加拿大司法部的代表律師弗拉特（Robert Frater）周三在庭上指出，孟晚舟在2013年的簡報，故意向滙豐銀行作不誠實陳述，將華為與Skycom區隔，讓滙豐銀行相信華為有遵守美國的制裁令，試圖維持華為與滙豐銀行的關係；弗拉特形容，在這案件上不誠實商業交易的證據「非常明顯」。弗拉特也在事先提交給法庭的文件上指出，如果這事發生在加拿大，美方提出的證據足以讓孟晚舟在加拿大受審，因此符合引渡的標準，故他請求法庭將孟晚舟拘押，以等待引渡。

弗拉特也在庭上指出，引渡聆訊不是審判，法官不能因案件似乎看上去很薄弱，或不太可能在審判中成功入罪而終止引渡，而是只能有限地權衡證據，以確保被採納的初步證據不至於過分地有缺陷或不可靠。