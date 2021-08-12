內地婦與男子聊天傾生意　遭夫剃頭拍片迫認出軌

網上近日流傳一名禿頭女子拍片承認背夫出軌，引起關注。內媒周二（10日）聯絡到該名韓姓女子，她稱遭丈夫家暴，被剃頭迫拍片。事發地河北省保定市的警方表示已接獲報案，正在調查。當地婦聯負責人稱，已跟市公安局取得聯絡，正關注事件。

韓女表示，其馮姓丈夫對她與男性聊天比較敏感，剛好她與微信中聊天的男子有生意往來，她便向對方稱，「我老公要看手機，不要再發消息」。但其夫卻因這一句話認定她出軌，「實際上我（韓女）沒有出軌」。周一（9日）凌晨2時許有警察上門查問，其夫承認因妻子出軌，將她的頭髮剃光。韓女指當時「不敢說話，警察就說讓我們協商解決」。

韓女稱「現在很不好，身上還有很多傷」，又指承認出軌是被迫，否則就會被丈夫打，正找律師處理事件，不欲透露太多。記者嘗試索取其夫的聯絡方式，惟韓女表示不方便提供。

保定市公安局高新區分局周三（11日）發出警情通報，內容指馮男與韓女於周日（8日）晚上11時許發生家庭矛盾，馮男毆打韓女並使用理髮器剃掉女方的頭髮，致其受傷，隨後又拍攝照片、短片發布到網上。目前，警方已對馮男依法行政拘留，案件正在進一步辦理。另網傳韓女與中國檢驗認證集團天津有限公司職員出現感情糾紛，該公司周二已發文否認，並拒絕評論事件。