內地昨增81宗新冠確診　災後鄭州疫情未見底

國家衞健委周四（12日）公布，全國前一日新增81宗新冠肺炎確診病例，其中61宗為本地病例，江蘇佔38宗，湖北10宗，湖南7宗，河南和雲南各3宗。上月底剛遇暴雨侵襲的河南鄭州市，本輪疫情未見底。不少鄭州市民希望疫情能夠早日結束，回歸正常生活。

除新增本地病例外，內地過去一日新增20宗境外輸入確診病例，分別為上海、廣東和雲南5宗，廣西3宗，福建、四川各1宗。同日新增38宗無症狀感染病例，湖北和浙江分別報告10和1宗本地個案，其餘27宗為境外輸入。至今內地累計94,161人確診，當中4,636人病亡。

河南前一日新增確診病例全部來自鄭州，該省仍有137宗新冠相關住院個案。鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室周三（11日）晚發通告，自周四下午2時開始市內開展第二輪重點人群核酸檢測，預計周五（13日）中午前完成。當地周二（10日）起進行的第一輪重點人群核酸檢測，累計採樣逾62萬人，截至周三上午11時從約40萬人的檢測樣本中，驗出2人受感染，均為集中隔離者。

居住在鄭州市金水區、經營零食店的馬小姐表示，上月20日暴雨後停業了數天，同月26日回店後，發現店內雪糕等冷凍食品都融化了，損失3,000多元（人民幣，下同，約3,650港元）。清理後零食店上月底重新營業，誰知當地疫情卻突轉嚴峻，馬小姐只好再次停業。她感慨在暴雨、疫情雙重影響下，店的損失已超過10萬元（約12.2萬港元），希望疫情早點過去。