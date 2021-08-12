美訪台參議員爆內幕　瞞韓乘軍機抵松山機場

美國3名參議員於今年6月6日從南韓乘美軍運輸機閃電式訪台3小時，宣布美國政府向台灣捐贈75萬劑美國莫德納新冠疫苗。訪台議員之一、民主黨籍的譚美‧達克沃斯（Tammy Duckworth）周二（10日）出席一個智庫活動時透露，當時要瞞着南韓政府訪台，因怕韓方會陷入對華困局。

譚美‧達克沃斯（Tammy Duckworth）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）早前訪台，譚美‧達克沃斯在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的活動表示，當日他們抵達南韓，但因沒有商業飛機飛往台灣，所以不知能否成行，華府同意憂慮並派美軍C17運輸機從南韓的軍事基地載他們到台灣松山機場。

譚美‧達克沃斯說，為免南韓政府為難，當時要向韓方隱瞞目的地，所以他們搭兩小時車到南韓軍事基地，訪台3小時都沒有離開過松山機場，只為宣布美國向台灣捐疫苗，顯示美國沒有遺棄台灣。她還透露，中國大陸阻礙台灣採購新冠疫苗，表明台灣只能買大陸疫苗，又警告其他國家若向台灣供應疫苗，陸方不會跟他們做生意。她直指：「台灣是世上唯一被大陸阻止買疫苗的『國家』。」