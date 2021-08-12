斯派佛在華間諜罪成囚11年　加國外長斥虛假審判

遼寧省丹東市中級人民法院周三（11日）裁定，加拿大商人斯派佛為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判處有期徒刑11年，沒收個人財產5萬元人民幣（約6萬港元）及驅逐出境。判決引起西方反對，加拿大打算上訴，該國外長加爾諾同日用最強烈的措詞譴責，斥是「虛假的審判」，為了報復中國科企華為太子女孟晚舟在溫哥華被捕，強調會繼續爭取中方釋放被非法拘禁的加拿大人。

加爾諾在新聞發布會上批評，中方任意拘留加拿大公民的行動，指此舉是為了逼迫或制衡他國政府，違反國際法；並指今次審判欠缺公平和透明度，不符合國際法的最低標準。他指摘，中方的做法破壞國際關係，並對在國外旅行、工作或生活的外國人產生負面影響，違背民主和人權的核心價值觀；又強調在此非常困難的時期，將盡所能支持包括涉運毒男子謝倫伯格的3名加拿大人。他表示，政府正跟中國及美國官員展開高層激烈討論，尋求斯派佛及加拿大前外交官康明凱獲釋，但未有透露對話詳情。

25國的駐華外交官周三聚集在加拿大駐華大使館，以示支持，包括美國、日本、英國、德國、法國、立陶宛等國。美國國務卿布林肯亦發表聲明，譴責中國任意拘留和對斯派佛的判決，指永遠不該利用人作為討價還價的籌碼。加爾諾指，很多人當日沒法出庭聽取判決，但為其國際夥伴表現出的團結精神而感動。