國台酒業前女職員遭男同事性侵　公司曾勸撤案

繼中國科企阿里巴巴爆出女員工遭上司性侵後，號稱「茅台鎮第二大酒企」的貴州國台酒業旗下公司前女員工莫女士近日爆料，一個月前在重慶一間酒店房內遭男同事強姦，事後曾被公司勸說撤案，她拒絕後被解僱。至於涉事酒店工作人員承認，事發當日曾將房卡交給該男子，但表示曾核對住客資料。

報道稱，莫女士於今年2月1日加入貴州國台酒業銷售有限公司，試用期6個月。上月9日至11日，她與龍姓男同事等人從貴州前往重慶參加公司半年聚餐，期間公司高層與同事互相敬酒，她在席上喝醉了。酒席結束後，她由女同事攙扶回到重慶逸安酒店房間內休息，但醒來時卻發現龍某正對她性侵。事後莫女士向貴陽警方報案，案件其後被轉回重慶警方辦理。

重慶逸安酒店的閉路電視畫面顯示，龍某當晚前往前台，之後出現在一間客房門外，並刷卡開門。內媒記者周三（11日）聯絡到酒店一名值班經理，對方稱事發翌日莫女士曾表示遺失了頸鏈，希望查看酒店的閉路電視畫面，後來警方到酒店調查並取走錄像。對龍某能夠拿到莫女士房間的房卡，該值班經理表示當天龍某準確地說出莫女士的姓名和房號，前台工作人員又知道兩人屬同一個團隊，所以將房卡交給龍某。報道從辦案人員處證實，重慶的檢察院已依涉嫌強姦罪批准拘捕龍某。

莫女士受訪稱，龍某被警方帶走後，公司直屬上司李某以會被連帶處罰和公司受影響為由，要求她撤案，同事也勸她得饒人處且饒人，但她拒絕。上月30日，公司以業績未達標為由將她解僱。該公司西南分公司副總經理李某及人力資源部負責人鄢某則回應指，莫女士被辭退與其遭性侵一事無關。據指，國台酒業是貴州知名酒企，公司對外宣稱去年銷售規模達45億元人民幣（約54億港元）。該公司去年5月曾提交招股書申報稿，但有關計劃於今年6月終止。