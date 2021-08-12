岸信夫籲澳洲帶頭　抗衡中國印太影響力

澳洲傳媒周四（12日）刊出日本防衞大臣岸信夫的專訪，他指摘中國大陸試圖以武力改變印太地區的現狀，台灣的安全形勢關乎日本及世界大局穩定。他呼籲澳洲在東南亞和太平洋地區扮演領導角色，帶頭抗衡大陸在區內的影響力。

岸信夫警告，中美之間的權力平衡明顯改變，大陸與台灣之間的軍力差距亦逐年擴大，若在台灣發生一場戰役，大陸將佔優勢，強調台灣防衞形勢穩定非常重要。他呼籲澳洲和其他盟友加快步伐，抵抗大陸支配印太地區，又希望澳洲領導抗衡大陸「一帶一路」倡議的影響，並支持日本倡議的「自由開放的印度太平洋」構想。日方同時關注南海和東海局勢，歡迎英國航母打擊群和德國巡防艦進入印太地區。

岸信夫強調，日本的防衞政策並非針對任何國家，但其周邊安全形勢日益嚴峻，必須建立一套自衞機制；而大陸正試圖以武力和脅迫單方面改變現狀，製造既成事實。對於日本會否因應安全需要而修改和平憲法，他表示將由日本國會決定，或於今秋展開辯論。他又提到，其兄長安倍晉三去年因潰瘍性結腸炎辭任首相後，現已漸漸康復並復出政壇。