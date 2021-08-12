感染Delta變種新冠　瑞麗市初產婦誕下三胞胎

雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市一名確診新冠肺炎的孕婦，周三（11日）在定點救治醫院隔離區順利誕下三胞胎男嬰，成為全國首例。醫院為三名男嬰進行羊水、咽拭子、胃液進行核酸檢測，第一次結果顯示他們均無受感染。

來自畹町的29歲初產婦字女士感染印度Delta變種新冠病毒，上月9日被送往瑞麗市中傣醫院，她懷有自然受孕的異卵三胎，入院時剛滿妊娠28周。國務院聯防聯控機制雲南工作組安排國家、省、州專家聯合會診，雲南省衞健委迅速調配32名骨幹人員趕赴瑞麗，成立孕產婦多學科聯合診療專班為她進行新冠肺炎治療，防止早產，促進胎兒發育。

其後兩天專班人員迅速到位，相關設備、儀器和藥物連夜調撥中傣醫院，同步展開新生兒病房消毒、設備儀器調試等工作。專班組針對字女士呼吸循環功能評估制訂診療計劃，並建立專家早晚查房的工作制度，內科和產科醫生24小時駐院、助產士24小時駐守病房，嚴密監測她的病情變化。她一度轉為重症，但醫護悉心照顧下病情轉回普通型，並延長胎齡到32周。

至周三，字女士早上出現重型的膽汁淤積，專班組成員穿上防護服，頭戴全面罩呼吸器，按照三級防護立即為她進行剖腹產手術。三名男嬰於早上10時8分順利出生，隨即轉送到新生兒專護病房，接受一系列檢查後，目前生命體徵穩定。