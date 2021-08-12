法護衞艦彰化外海出沒　台派艦艇查看

法國海軍護衞艦普羅旺斯號（FS Provence）周三（11日）被發現在台灣彰化芳苑外海出沒，台媒向海巡署中部分署證實，有法籍軍艦曾在該海域停留，也派出艦艇前往查看。台國防部周四（12日）表示，台軍充分掌握台海周邊海、空域及區域形勢，目前狀況正常。法國在台協會則不願回應事件。

Facebook專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」周三指出，普羅旺斯號疑在彰化芳苑外海出沒，當時未能確定。由於普羅旺斯號自在亞丁灣演習後，再沒任何有關法國軍艦在亞太地區活動的通報，消息引起關注。船舶追蹤網站「marinetraffic」資料則顯示，普羅旺斯號的確曾在該海域持續靜止停留，行迹非常異常。

消息傳出後引起台灣民眾熱議，有人留言指出該海域非常接近台灣，質疑普羅旺斯號有沒有進入領海；甚至有人認為：「這已經是台灣領海範圍了吧，應該是政府和法國已經溝通好的。」亦有人指根本已在12海里內，相信可在彰濱工業區看到該艦。

法國在台協會主任公孫孟上月受訪曾表示，維護自由航行權一向是法國印太政策的一部分，唯一新意是在於他們落實印太戰略的方式，包括與印度、日本、美國及澳洲等區域夥伴聯合演習，共同捍衞自由航行權。他當時表示，不認為法國軍艦有必要增加在亞太巡航的頻率，強調質重於量。