美參院撐台恢復世衞觀察員身份　華斥政治操弄

美國參議院上周以「一致同意」方式，通過支持台灣參與世界衞生組織的法案，將制訂策略協助台灣重獲世衞觀察員身份。中國大陸外交部發言人華春瑩周四（12日）批評，議案是少數反華政客的政治操弄，陸方已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩指出，根據聯合國大會和世衞大會相關決議，中國台灣地區必須按照「一個中國」的原則來處理參與世衞組織的活動。但美方有關議案嚴重違反一中原則及違背國際法有關基本準則，粗暴干涉中國內政，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

她重申，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一中原則前提下，已對台灣地區參與全球衞生事務作出妥善安排。她另敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，不助台拓展所謂「國際空間」，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

另外，美國白宮周三（11日）宣布，總統拜登將邀請全球多國及地區的領袖，於今年12月以視像方式召開民主峰會。台灣的外交部北美司副司長陳慧蓁周四表示，將持續與拜登政府協調，努力爭取讓台灣參與峰會，與美國及其他理念相近的夥伴共同捍衞民主及人權。