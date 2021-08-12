操場埋屍案翻拍電影　家屬斥未經授權

湖南懷化市「操場埋屍案」轟動社會，沉冤16年終在前年破案，主犯杜少平卡去年伏法。有內地製片商近日將案件翻拍成電影《操場》，不過被害人鄧世平女兒鄧玲向內媒透露，《操場》團隊一直沒有通過她及其家屬授權，目前已委託律師處理未來可能涉及的侵權糾紛。

綜合內媒報道，網傳一張《操場》的選角海報，開機時間為2021年10月，拍攝周期為60天，是一套犯罪題材電影。根據國家電影局的備案訊息顯示，《操場》備案結果是同意拍攝；選角導演向內媒透露，《操場》是改編自「操場埋屍案」，目前劇本已經完成正處於前期籌備階段，但因內容需要保密不能透露大多情況。

鄧玲周四（12日）向內媒反映，此前有很多導演想把「操場埋屍案」拍成電影和電視劇，就劇本內容問過她眾多細節，但今次製片的公司沒有徵求過她們的意見，擔心事件被胡亂改編，只好委託律師處理影片改編後涉及的侵權問題。事件同樣引起社會關注，不少網民批評製片商，「電影不能隨便拍」、「這個沒授權拍個蛋」、「為賺錢不顧家屬感受」。

「操場埋屍案」於2019年6月偵破，湖南懷化市新晃一中當年在操場挖出一具骸骨，正是該校16年前失蹤的男老師鄧世平。鄧失蹤前曾任學校操場監工，因不滿操場出現偷工減料等質量問題欲向政府舉報，未料被判頭杜少平及其同夥殺害，被二人埋於操場土坑內，案件同時牽出19名公職人員因疏忽職守而被處分。