20歲女生猝死減肥營　母質疑急救措施失當

黑龍江省哈爾濱市20歲女生張美慧，上月報名參加減肥營，惟入營15天後突然猝死。學員表示，營方嚴格要求參加者節食之餘，更安排每天4小時運動。死者母親韓女士周四（12日）質疑營方急救措施失當，揚言驗屍後將對簿公堂。減肥營的律師則交代，該營已暫停營業。

韓女士表示，女兒上月15日參加位於香坊區向陽鎮的「306減肥訓練營」，為期21天。到30日早上7時許，她突然接獲營方致電詢問女兒疾病紀錄；10多分鐘後，一名醫生致電稱「你女兒去世了」。

她到涉事醫院了解時，獲營方工作人員告知，其女兒早晨在寢室突然抽搐。營方老師當時先以通風、按人中、心外壓等措施急救，見無效便報警。老師因訓練營位置遙遠，決定自行駕車把孩子送到醫院。

韓女士續指，她翌日到訓練營追責時，營方卻打算以5萬元人民幣，（約6萬港元）「私了」。她質疑訓練營具有如此規模，卻沒有醫生、急救醫療資源儲備，才會釀成事故。韓憶述，其女兒前年曾參加相同減肥營，入營前重近100公斤，但經過兩個月訓練，瘦了10多公斤、成效顯著，今年才會再次報名。

同在營內訓練的死者弟弟則表示，減肥營約有100人，每天運動包括騎動感單車和跳操。他強調，減肥營重點在於節食，每天早上供應半個饅頭、1碗粥和雞蛋；中午供應半碗飯、牛肉湯、雞上腿和炒雞蛋；晚上就乳酪和水果各1份。據他聽聞，姐姐發病時在寢室內突然抽搐，口吐白沫。目前，香坊公安分局的委託機構正在驗屍，以確定死因。