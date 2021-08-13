巴士爆炸釀9華工死亡　巴基斯坦稱屬自殺式襲擊

巴基斯坦外交部長庫雷希周四（12日）承認，北部開普省一輛巴士上月爆炸導致車上9名中國公民死亡慘劇，是一宗自殺式炸彈襲擊，並由受到印度及阿富汗情報機構支持的回教好戰分子負責執行。當地反恐部門鎖定14人涉案，已拘捕3名疑犯。

庫雷希指，安全人員翻看36部閉路電視片段，範圍涵蓋1,400公里，又指涉事巴士是由阿阿富汗偷運入境，原本打算針對迪阿莫—巴沙多用大壩（Diamer Bhasha Dam）工程施襲，但因未能成功，才把目標改為達蘇水電站項目。他稱讚中方領導層對調查表現耐心，重申中方滿意調查結果。

反恐部門則指，他們發現一些屬於施襲者的殘肢，懷疑是阿富汗人。他們亦提及，眾多疑犯當中，其中兩人曾在阿富汗接受印度情報機關及阿富汗國家安全局（NDS）訓練。

中國外交部發言人華春瑩回應時表示，中方高度關注巴方對有關恐襲事件的調查工作在較短時間內取得重大進展，對巴方所作積極努力表示讚賞。巴方進一步調查仍在進行中，雙方將按照兩國領導人達成的重要共識，查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇。同時，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴項目、人員和機構安全。

華春瑩續指，恐怖主義是全人類公敵，中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，呼籲地區國家合作剷除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。

一輛巴士上月14日在開普省行駛期間突然爆炸，導致車上13人死亡，28人受傷。巴國外交部一度聲稱爆炸或與汽車機件故障，導致氣體洩漏有關，其後改口稱不能排除恐襲的可能性。