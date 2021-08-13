深圳通過全國首部無障礙建設條例　導盲犬可出入公共場所

最新一期《深圳市人民政府公報》顯示，深圳市第七屆人民代表大會常務委員會第二次會議早前通過《深圳經濟特區無障礙城市建設條例》，內容明確規定殘疾人可以攜帶包括導盲犬在內的服務犬，出入公共場所和乘坐公共交通工具。據了解，這是全國首部無障礙城市建設立法，條例將於今年9月1日起實施行。

據指，深圳是最早推動無障礙環境建設的城市之一，2009年在全國率先以地方立法形式推出《深圳市無障礙環境建設條例》。條例於今年6月29日經市人大常委會議表決通過，內容明確新建、改建和擴建建設項目應當按照相關標準建設無障礙設施，包括，並與周邊既有無障礙設施相銜接。對不符合無障礙標準的現有建築物、設施、場所，條例明確應當逐步進行無障礙建設改造，尤其是為殘疾人、老年人、兒童提供服務的場所，應當優先處理。

條例又要求，國家機關、事業單位、金融機構、醫院、商場、公用事業經營單位等公共和社區服務場所，應當為有需要者提供無障礙訊息交流服務和必要幫助；軌道交通、公共汽車和出租汽車運營企業，應當為有需要者無障礙出行提供預約服務。

針對依法禁止犬隻出入的場所，條例規定其管理人員應當為殘疾人及其攜帶犬隻的管理提供必要幫助。對損壞、侵佔無障礙設施或者改變無障礙設施用途的行為，同樣明確了相應的法律責任。