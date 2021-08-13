醫學院博士涉在整形醫院　誘騙多名女患者交往

內地一名張姓女子近日在網上爆料，指控北京協和醫學院的醫學博士彭某，在北京八大處整形醫院整形十三科輪值住院總醫師期間，涉利用職務之便誘騙她及另外多名女患者，恐帶來安全隱患。內媒周三（11日）聯絡彭某，對方不作回應。北京協和醫學院及北京八大處整形醫院則指事件屬感情糾紛，與院方無關。

張女表示，她於2018年12月21日在八大處整形醫院十三科接受頜面手術，結識負責手術排期、與患者溝通的彭某，對方兩次表明自己單身，不斷約見張女吃飯見面，兩人於2019年2月至4月期間拍拖，多次發生性關係。但至同年8月11日，張女發現彭某疑欺騙多名女患者，與他在整形醫院內爭執，院方知悉後責成科教處調查。

醫學院輔導員戰某在與張女的通話錄音中，指出校方規定，若學生利用醫療或職務之便對患者進行故意性侵或造成傷害，影響到醫療秩序，學校有權將其開除。另有網民亦舉報，遭彭某利用工作之便欺騙，在2019年1月到八大處整形醫院做手術結識對方，對方聲稱沒女友，自己恰好是其喜歡的類型，二人曾在一起，但後來對方態度突變，少了來往。

但在調查期間，科教處未停止彭某的臨床工作，允許他繼續接觸患者，張女認為會為患者帶來安全隱患，恐再有女性上當受騙，並質疑醫院內亦有其他實習醫生出現相同行為。北京協和醫學院及八大處整形醫院調查後表示，張女的舉報跟彭某及其前女友賈某陳述的事情經過不符，又指彭某已當面向張女道歉，亦已獲原諒。張女質疑調查結果，懷疑彭某與賈某串供，試圖製造假的分手時間線，但校方其後已不再介入處理。