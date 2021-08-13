美副卿歡迎華駐美大使履新　秦剛：中美要對話溝通解決問題

中國駐美國大使秦剛周四（12日）與美國常務副國務卿舍曼會面，舍曼歡迎秦剛到美國履新。

兩人會面後，內地官媒報道，秦剛感謝美方為其履職提供支持和協助，亦表示當前中美關係站在新的十字路口；秦剛將按照兩國元首在今年農曆新年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。

秦剛亦表示，雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換了意見。雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。他強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，他向舍曼明確闡述中方立場。

美國國務院亦發簡短聲明，表示舍曼歡迎秦剛來到華府履新，舍曼在會上回顧她上月在天津向中國官員提及的議題，並表示美方仍致力於繼續討論。

中國國務委員兼外長王毅上月底在天津會見舍曼，王毅在會談中就防止中美關係失控，明確提出3條底線，包括1. 不得挑戰中方核心利益、2. 不得試圖阻撓中國發展、3. 不得侵犯中國國家主權及不能破壞中國領土完整；就第3點，王毅重申涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是人權問題，而是反「疆獨」、反「藏獨」、反「港獨」的大是大非問題；至於台灣問題更是重中之重。而舍曼則向王毅提出美方對中方一系列行為的擔憂，包括在香港的反民主鎮壓行動、新疆持續的種族滅絕和危害人類罪行、在西藏的虐待，以及限制媒體訪問和新聞自由等，亦談及網絡、台海、東海和南海等問題，並提及有美國和加拿大公民在中國被拘留的案件。