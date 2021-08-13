女員工遭性侵風波　阿里巴巴設反職場陋習小組

阿里巴巴近日深陷性侵醜聞，一名女員工反映遭客戶灌酒猥褻及上司性侵。該集團周四（12日）宣布，將成立反職場陋習小組（ALI-WE）以及集團工作環境委員會，對未來涉及性騷擾或性侵方面的投訴和舉報進行調查，同時支持員工拒絕勸酒等行為。山東濟南市公安局同日表示，已就女員工侵害一案在槐蔭區分局立案，強調會全力偵查。

內媒周四引述一份阿里巴巴集團的內部通告，當中指出集團工作環境委員會將由5名女性高層管理，未來亦會吸納多元化員工代表加入，該委員會將負責處理和決策有關反性騷擾等工作環境相關事項，調查相關投訴和舉報，且會充分保護相關人士的私隱。

該企業還在修訂《商業行為準則》和《反性騷擾行為準則》，釐清員工與合作夥伴或客戶交往的界限；至於反職場陋習小組，調查公司內不當行為，包括酒桌陋習、低俗玩笑等任何在工作場合令員工感到不適的方式，並無條件支持員工拒絕勸酒等行為。

中紀委國家監委此前曾發文指，阿里巴巴涉事女員工曾向高層反映卻被冷待，背後涉及的潛規則反映了不良職場生態、惡劣酒桌文化等問題；潛規則獲滋長蔓延，給違法犯罪提供土壤。內媒分析指，阿里巴巴此次發布的內部通告，是因應官方近日多次就女員工侵害案、企業酒桌文化等多次表態而作出的回應或改革。