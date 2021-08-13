大熊貓科琳1月因惡性腫瘤亡　網民質疑官方瞞報

四川成都大熊貓繁育研究基地周四（12日）公布大熊貓「科琳」去世的消息，指牠的身體早於今年1月出現問題，惟情況惡化先後出現兩次呼吸停止，至1月6日搶救無效，經診斷其死因是惡性腫瘤。

通報指出，今年1月3日科琳在室內正常採食時突然倒地抽搐，獸醫團隊立即對其緊急搶救，並邀請三甲醫院神經內外科專家緊急會診，初步判定為顱內病變。搶救期間科琳曾呼吸驟停近2小時，且間歇性的全身強直症狀一直未得到明顯緩解。科琳在6日再次出現呼吸停止，經搶救無效於當日下午2時15分宣布死亡。

為了明確該疾病的類型和性質，基地解剖科琳的屍體和進行病理組織學檢查，同月25日證實死因是大腦多形性膠質母細胞瘤，又名膠質母細胞瘤。基地表示，此次發生在大熊貓神經系統並在72小時內導致死亡的腫瘤病例，是大熊貓圈養史上的首例，當局將繼續加強探索與研究，努力提高大熊貓醫療水平。

不過，有網民周一（8日）在微博發文，指之前已就科琳的健康情況向基地查詢，後者至當日才回應，並告知其死訊。該名網民質疑，基地的回覆說得自己「那麼無辜」，但一直未有對外公開任何訃告，且科琳的死早在今年1月已經發生，質疑當局疏忽或設法隱瞞。