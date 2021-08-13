兩地海關聯合破走私香煙案　貨值逾9.7億人民幣

浙江寧波海關周五（13日）通報，該關近日聯合福建廈門有關部門，成功破獲海上走私香煙的犯罪團夥，扣查3艘走私船舶，查獲236萬條，23種真、假品牌的走私香煙，初步估算價值逾9.7億元人民幣（約11.64億港元）。官方表示，該案是國內單次查獲走私香煙數量和貨值最大的案件。

海關表示，緝私部門早前在市場走訪時，發現部分進口香煙售價明顯低於正常水平，在公安部門配合下借助大數據分析等方法，查出一個特大香煙走私集團。在海關總署緝私局統一部署下，寧波、廈門海關聯合中國海警局東海分局、煙草、公安部門等組建專班鎖定走私集團，研判出其主要走私行動。

當局集結488名執法人員、4艘海警艦艇，經19個小時的海陸聯動，最終在寧波、溫州外海發現可疑船舶，透過堵截夾擊、水炮噴射等方式逼停走私船舶，登船拘捕19名犯人，查扣40個貨櫃、281袋散裝的走私香煙等貨物。另在陸上同步拘捕參與走私的吊車、貨車司機等18人。

辦案民警指出，經過10天清點，行動共查獲4.7萬件、236萬條走私香煙，1,805箱、45,125公斤煙絲，800箱、9,600瓶茅台酒。該走私團夥以南韓、菲律賓等國家和地區為走私基地，組織多艘千噸級走私船舶在浙江、福建等東部沿海，採用繞越設關地偷運、衝灘上岸或海上過駁等方式走私香煙入境牟利。