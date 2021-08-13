美軍：華疑建造第3個洲際導彈發射場

美國空軍大學中國航天科學研究所周四（12日）表示，中國疑似正在內蒙古自治區建造第3個洲際彈道導彈發射場，出現至少29個發射井。美國戰略司令部司令理查德（Charles A. Richard）同日質疑中國持續發展核力量，不符合「保持最低限度核威懾」；又稱美國核武數量比中國多，但三分之二受裁軍條約限制而無法使用。

疑是中國新一個洲際彈道導彈發射場位於內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗，中國航天科學研究所引用衞星圖片指，上址今年5月中開始動工。施工情況與上月由美國智庫發現、位於甘肅省玉門市及新疆自治區哈密市的導彈發射場，以及內蒙古自治區吉蘭泰鎮火箭軍訓練場相似，估計這3個地點分別將建造120個、110個、16個發射井。

衞星圖片顯示杭錦旗發射場分為北部及南部，分別暫時有15個及14個發射井施工地點，它們當中有13個出現圓頂狀覆蓋物。根據解放軍火箭軍的部署形式，杭錦旗發射場最終或配備至少30個至36個發射井；惟美國《華盛頓時報》指，杭錦旗將有逾100枚東風41型洲際彈道導彈，連同玉門市及哈密市則有350枚至400枚同款導彈。

理查德周四出席活動時談到中國及俄羅斯的核威脅，指美國首次同時面對兩個可以匹敵的核對手。他稱中國持續發展及部署三位一體核力量（即戰略轟炸機、陸基洲際彈道導彈、戰略核潛艇），並不符合中方宣稱保持最低限度核威懾的說法；又指裁軍條約令美國無法使用大部分核武儲備，但要同時威懾中國、俄羅斯及北韓。