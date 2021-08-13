暴雨重創柳林鎮　道路橋樑被沖毀一片凌亂

湖北隨州市自周三（11日）受暴雨侵襲，該市隋縣柳林鎮降雨量達到有紀錄以來的歷史極值。內媒記者周五（13日）前往災區發現，雖然洪水已退，但當地有多個道路、橋樑及汽車被沖毀；有民眾表示住家因被淹沒後一片凌亂，暫時無家可歸。

內媒記者周五凌晨3時許抵達柳林鎮，因部分地區電力、通訊中斷，工作人員正在挨家挨戶登記人員的受災情況，為民眾提供食物及睡鋪；另協助至少200多名群眾前往柳林鎮中心學校臨時安置點居住，政府同時運送物資，發電機供安置點的民眾提供電力及食品需求，中斷了一天的網絡通訊才得以恢復。

一名季姓村民透露，其妻子在鎮中心某超市上夜班，不幸在今次洪災遇難。他在周四（12日）凌晨5時許收到妻子短訊：「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」季表示，事後致電妻子但一直無法撥通，如坐針氈地在家等待兩小時。直至上午8時許洪水漸退趕赴妻子的工作地點，但只見她倒在地上一動不動，已失去生命迹象。

另外，鎮中心多間超市被洪水襲擊，貨物所剩無幾，水痕印離地約2.5米高。有超市老闆表示，周四凌晨4時許被警報聲驚醒，看見街道上的洪水情況後，與丈夫趕至到超市將把價格較貴的煙酒放至2米高的貨架上，不過水位仍不斷上漲，二人最終到二樓避難，「要知道就往二樓搬貨了，幾十萬元的貨，全沒了」。