內地擬設立醫師法　釐清醫患糾紛責任

十三屆全國人大常委會第30次會議將於本月17日至20日在北京舉行。針對外界關注釐清醫患糾紛責任的《醫師法草案》，人大常委法制工作委員會發言人臧鐵偉周五（13日）認為，國內必須加強立法，讓醫師（即醫生）可在受法律保護下依法執業，包括明確在公共場所自願實施急救造成損害的情況，不需負擔民事責任。

針對近年經常發生的醫鬧事件，臧鐵偉表示《草案》可被視為保護醫師合法安全執業，當中總則明確規定，醫師執業除受法律保護，其人格尊嚴、人身安全不受侵犯。另明確了縣級以上人民政府及其有關部門、醫療衞生機構的職責，禁止任何組織或者個人阻礙醫師依法執業，干擾醫師正常工作、生活，進一步完善及保障醫帥工作。

臧鐵偉又提到，《草案》三審稿將進一步充實完善相關規定，包括明確醫師在公共場所因自願實施急救造成受助人損害的，不承擔民事責任；明確醫療機構應當參加醫療責任保險或者建立、參加醫療風險基金等。

《草案》又就醫師在執業活動中應當履行的義務、開展醫學臨床研究和診療活動等的規則作出詳細規定，包括要求醫師使用適宜技術和藥物，合理診療、因病施治，不得對患者實施不必要的檢查、治療；違者或出現造成不良後果，《草案》會按有關規定要求涉事者承擔相應的法律責任。