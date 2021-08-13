省政府前副秘書長高材林　違紀違法被雙開

吉林省紀委監委周五（13日）公布，經吉林省委批准，已立案調查吉林省政府前副秘書長高材林的嚴重違紀違法問題，決定開除其黨籍及開除其公職，終止其中共吉林省第十一次代表大會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，高材林違反政治紀律和政治規矩，搞政治攀附，參加迷信活動；違反廉潔紀律，借用管理和服務對象大額錢款，搞權色交易；違反工作紀律，違規干預和插手市場經濟活動。利用職務上的便利，非法騙取公共財物，數額特別巨大，涉嫌貪污犯罪；利用職務上的便利，為他人謀取利益並索取、收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

現年57歲的高材林為湖南漢壽人，於2004年至2007年在中國人民銀行出任多個職位。至2009年10月，高材林調任吉林省政府辦公廳副主任，省金融工作領導小組辦公室主任，2010年任吉林省金融工作辦公室（籌備組）主任（組長），後任黨組書記、主任，2012年兼任省政府副秘書長等職。在吉林省金融辦工作5年，2015年高材林任松原市市長，2017年12月他重返省政府任副秘書長，至2020年12月被查。