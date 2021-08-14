疫情下的七夕　實體花店銷量跌　網購鮮花受青睞

周六（14日）是中國的傳統情人節「七夕，內地今年雖然仍被籠罩在新冠疫情的陰霾下，但亦無阻伴侶買花過節。位於福建福州市的鮮花批發市場受疫情影響，實體花店鮮花銷量比往年大跌，網購鮮花卻大受消費者青睞。

福州市鼓樓區紅太陽花藝城的批發部負責人蘇先生向內媒透露，往年七夕前後一星期是花店最忙碌的時間，當中銷量最好的是紅玫瑰。但今年或受疫情影響，外出就餐的情侶愈來愈少，特意到實體店買花的就更少。疫情發生前，花藝城的玫瑰花銷量大概逾萬扎，但目前市場整體下滑至7,000扎左右。

不過，在有提供網上鮮花訂購服務的花店則有另類景況，明姓花店負責人透露，自2018年開始經營網上訂購後，目前網購訂單量在整個花店佔比將近90%。年輕客戶透過微信聯繫，表達對鮮花的需求後再包裝，有助銷售量和價格提高，再配上手機App購買及配送的速遞業務，令不少客戶轉戰網購。

有福州速遞公司負責人表示，用戶輸入想要購買的花束後，該公司速遞員便會到花店買好花束，一小時即可送達客戶指定地點。考慮鮮花容易枯萎，騎士更會佩戴隨身的小噴壺灑水保鮮，讓鮮花時刻處於新鮮狀態。