內地增66宗確診　廣州開打3劑新冠疫苗

國家衞健委周六（14日）通報稱，內地前一日新增66宗確診，其中境外輸入36宗和本土確診30宗，無新增死亡病例，目前累計確診94,326宗，其中4,636人死亡。廣東廣州周五（13日）起開放18歲以上民眾，預約接種一款「重組蛋白新冠疫苗」，需要打三針，每次相隔不少於4星期。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為福建11宗、上海和雲南各5宗、山東和四川各4宗、廣東3宗、天津2宗、遼寧和陝西各1宗。本土病例分別為江蘇18宗、河南和湖北各4宗、湖南3宗、雲南1宗；另新增19名無症狀感染者。目前仍有1,907名患者需留院治療，其中62人為重症病例。

河南許昌周六新增1個中風險地區，目前內地高風險地區共有27個，中風險地區126個。另在江蘇泰興市同日起，暫停全市各類經營場所活禽交易，關閉店舖後，老闆需做好衞生清掃、防疫消毒等防疫措施。泰興警方等部門需嚴控外地流入泰興市的活禽運輸車輛。

有醫學期刊指，97%接種者在注射3劑「重組疫苗」之後，可產生中和抗體，不良反應比率較低，適合60歲或以上民眾，及部分有基礎疾病，但病情穩定的人接種，但不適合18歲以下群組或孕婦等，亦不能與滅活疫苗混合接種。中國疾控中心主任高福團隊的預印論文亦指，重組疫苗對Delta變種病毒株很大程度上可保留中和作用。