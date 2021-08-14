揚州市昨增18人確診　全省至今30官員被問責

江蘇省揚州市上月底爆發新冠肺炎疫情，市衞健委周六（14日）交代，當地前一日新增18宗確診病例，是連續15天有兩位數患者確診。本輪疫情至今，江蘇全省已有30多人因防疫不力被通報問責和處理。

揚州市衞健委副主任王勁松介紹，揚州全市累計報告528宗本土確診病例，其中4人已出院。揚州周六啟動第八輪大規模核酸檢測，針對主城區重點地區，涉及人群約115萬人，較以往範圍有所縮小。

南京市政府同日督查鼓樓區內16間大型市場，業務包括家居、建材、百貨等。區政府黨組成員鬱健交代，當局累計查出220多宗防疫疏忽問題，包括驗碼不認真、口罩佩戴不規範、公共設施消毒頻次不夠等，並已要求涉事單位現場整改或限期督導整改。街道將聯合相關部門約談整改不力的市場管理方。

江蘇全省本輪疫情以來，南京市、揚州市、以及南京祿口機場負責單位東部機場集團，累計已有多人被通報問責、處理。其中，南京市副市長胡萬進，揚州市委常委、常務副市長陳鍇竑等24人已被紀檢監察部門給予黨紀、政務處分。中央紀委國家監委網站周五（13日）發文批評，個別單位和幹部開始麻痹鬆懈，表面看是工作疏忽，實際是形式主義官僚主義作祟，對工作不負責任。