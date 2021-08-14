警披露偷渡至緬甸民眾　被迫從事詐騙賭博賣淫

中國近年不時有民眾從雲南偷渡至緬甸，希望出國「淘金」。雲南警方近日首次披露偷渡人員慘況，指多人被不法分子蒙騙出境後，發現只能從事詐騙、賭博、販毒、賣淫等違法活動，更可能被拘禁、綁架、毆打，警告民眾請勿冒險。

偷渡客楊男憶述，去年7月和朋友聚餐時，提起偷渡到緬甸賭場工作，可輕鬆月入過萬元人民幣（約1.2萬港元）的小道消息。楊男事後經緬甸當地賭場聯絡到一名中介人，後者更許諾支付各人偷渡路線及路上費用，令楊男等7人急不及待出發。

詎料到達緬甸後，翌日中介卻安排他們其中2人從事電訊詐騙；3人在賭場上班，負責開車；更有2人因在賭場輸光錢財，被安排至卡拉OK店任職陪酒侍應員。楊男又指，在緬甸工作期間，7人和其他偷渡客逼在一間宿舍，手機也被沒收，還時常被威脅和虐打；想離開就必須支付偷渡費用。楊男形容，他們幻想的「淘金之旅」已經夢碎。

警方提醒，近期有中國公民被騙往緬甸北部地區後遭綁架、非法拘禁、敲詐勒索、強迫賣淫，被犯罪集團控制甚至命喪他鄉，呼籲民眾應通過正規合法的勞務中介受聘，切勿輕信聲稱工資高、待遇好的小道消息。