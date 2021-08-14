阿里巴巴員工性侵風波　警認定涉強制猥褻

阿里巴巴一名女員工日前反映遭客戶灌酒猥褻及上司性侵。山東省濟南市槐蔭區警方周六（14日）通報，認定周姓女事主曾被一名張姓男客戶及一名王姓男上司強制猥褻，惟未有證據顯示她曾被灌酒、強姦，或被迫出差；上述兩名男子已經被捕。

警方梳理，周姓女事主上月27日出差至濟南市，入住市中區大觀園亞朵酒店，並會合上司等4名同事，與濟南華聯超市簽約合作。當晚，周女、王男及張男等8人聚餐慶功，期間飲用近5瓶白酒。餐廳侍應證實，就餐期間無人強迫飲酒，周女共飲用白酒約350毫升。周女因飲酒過多離開嘔吐，張男以陪同為名強制猥褻對方，兩人隨後返回餐廳。

當晚近11時，王男截的士送周女回酒店，並經酒店徵得周女同意，辦理周女房間另一張房卡，進入房間強制猥褻對方。期間，王男曾在網上購買避孕套，等候10分鐘後仍未送達，於是先行離開。王男於翌日早上到酒店前台取走避孕套並丟棄。

當日上午7時許，周女向張男告知自己的房間號碼，張男從家中攜帶一盒未開封的避孕套，敲門進入周女房間，並對女事主再次強制猥褻。9時35分，張男離開並帶走周女一條內褲，遺留一盒未開封的避孕套在房間內。