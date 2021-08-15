惠州女被騙財揚言自殺　遭網民斥「博關注」後燒炭身亡

廣東惠州一名25歲唐姓女子，本月初被境外平台詐騙約20萬元人民幣（約24萬港元），隨後打算售賣遊戲帳號時再被騙去1萬元（約1.2萬港元）。她事後在社交網發文揚言自殺，希望騙徒歸還帳號。詎料有網民發現事主未死，形容她「假死博關注」，留言辱罵。唐女最終在日前飲酒燒炭身亡。

死者丈夫上周五（13日）表示，妻子最初被騙去的款項中，包含她向朋友同事所借款項，令她大為緊張。加上妻子是重度沉迷網絡的用戶，故決定上網求助，並一度獲多地網民留言安慰和報警。

但到上周日（8日），部分網友發現唐女沒死，認為她自導自演博取關注，於是在網上開始辱罵和起底事主個人私隱。當日，唐女走到天台試圖跳樓，被家人及時趕到救下。惟翌日，唐女再次失聯，丈夫趕到家破門入屋，發現妻子已經失去生命迹象，臥室留下炭盆和酒瓶。

死者丈夫認為，妻子遭受網民人身攻擊，是導致她自殺直接原因。他先為妻子消費網友的行為向網民道歉，同時表示將追究網絡暴力者的責任。對於有網民指死者本身經濟困難才導致自殺，丈夫強調他們名下有兩處房產，經濟情況並不緊張。