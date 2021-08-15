台出位富二代撞女騎士　200萬新台幣跑車報銷

台灣桃園1名22歲葉姓富二代，早前在台南開跑車，並在Instagram（IG）限時動態上稱要殺陳時中，而引起關注。葉男上周六（14日）上午再發動態，稱自己撞上女騎士，還曬出跑車被撞爛的照片。有網友留言斥說：「你撞人還發文，怎麼一點羞恥心都沒有呢？怎麼教的？」

葉男先於本月7日於限時動態發文道，「陳時中，你是我會開最多槍的人」、「不會讓你直接死，放血放到死」。台中市刑大接報，將案件移轉給桃園市大園警方偵辦，葉男稱不滿陳時中「貪污」才發文，全案依恐嚇罪嫌移送法辦。其後，葉男於本月8日在台南市區駕駛跑車3度逆向蛇行，遭到警方依道路交通條例開罰外，另依涉嫌公共危險罪送辦。

至上周六上午6時許，葉男稱從台北市南港區一路馳騁至苗栗縣，時速200公里，只花了36分鐘，但在上午時與一名女騎士發生碰撞，女騎士當場無呼吸心跳。警方查看閉路電視及行車紀錄儀，發現葉男闖紅燈時，時速超過100公里，警方請示檢察官後，依公共危險罪嫌將葉男逮捕。

葉男的跑車價值達200萬新台幣（約56萬港元），事後還在IG發出多篇動態，留言「我的車完全報銷了」，又分享手部的傷勢，大言不慚說：「她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人。」目擊者稱，葉男肇事後還站在車上自拍。