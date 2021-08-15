柴達爾煤礦事故1死19人被困　因安全隱患月初遭責令停產

青海省柴達爾煤礦上周六發生泥漿崩塌事故，共21人被困，至今救出2人，其中1人死亡，另一1人受傷送院，其餘19人仍然被困。現場指揮部於周日（15日）凌晨召開新聞發布會稱，該煤礦因存在重大安全隱患，已於今年8月2日被青海省煤監局責令停產整頓，並暫扣了安全生產許可證。

涉事煤礦所在的青海省海北藏族自治州副州長殷茂文在發布會上表示，事故發生後，青海省政府立即啟動省級二級應急響應，立即調撥相關物資3萬多件運抵救援現場。截至上周六晚上9時，各級消防、公安、應急、衞生健康、專業救護隊伍共計200多名救援人員正在現場開展救援工作。殷茂文稱，當地將迅速開展以煤礦為重點的安全生產大排查，從根本上消除隱患和解決問題，堅決防範和遏制各類事故發生。

據內媒早前報道，在事發前一周，當地煤監部門曾就水害防治對該煤礦進行檢查。據青海省煤監局上周一（9日）消息，青海煤礦安監局副局長牛金杰於本月2至6日帶領相關業務處室人員，重點抽查了柴達爾煤礦等3處煤礦的汛期水害防治工作開展情況，現場查處隱患和問題21條，對1條重大隱患進行立案調查。

另據青海省煤監局官方網站顯示，2018年12月26日，柴達爾煤礦曾發生一宗生產安全事故，造成1人死亡。省煤礦安全生產標準化工作領導小組其後將該煤礦安全生產標準化等級由2級降為3級。