企業家駕蔚來電動車遇事故亡　曾開啟自動駕駛功能

內地年輕企業家上周四（12日）駕駛電動汽車品牌蔚來的電動車時，開啟自動駕駛功能遇車禍逝世，事件再次引發對自動駕駛的安全質疑。蔚來職員其後表示，事發時車輛啟動的領航功能並非自動駕駛，又強調將全力配合交警部門開展下一步的工作。

微信個人公眾號「美一好」上周六（14日 ）發訃告稱，上周四下午2時，上善若水投資管理公司、意統天下餐飲管理公司、美一好品牌管理公司等公司的創始人林文欽，駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在瀋海高速（福建）涵江段發生交通事故逝世，終年31歲。從網上流傳車禍現場圖片所見，一輛蔚來ES8車輛疑從後撞上一輛工業車，車身左前方損毀嚴重。

上海蔚來汽車用户服務有限公司總經理夏慶華，同日在品牌應用程式發文哀悼，稱會做好善後工作和配合分析事故原因。蔚來創始人、董事長李斌也第一時間在發文回覆稱，已組織小組幫助善後和事故調查工作。蔚來官方隨後回應，目前消防部門認定這是一宗交通事故。針對事故中所涉及的領航功能，蔚來品牌部職員向內媒表示，Navigate on Pilot（NOP）是自動駕駛輔助功能，不是自動駕駛。

對於這次事故是否與車上領航輔助功能有關，林文欽的生前好友鄭先生向內媒表示，交警正在調查當中，暫無法提供相關證據。但據了解，林出事時啟動了領航輔助功能，直接撞到前車發生事故。鄭先生又指，林當時沒有毒駕或酒駕，而蔚來福建閩南區的負責人曾向交警確認車輛當時是在自動駕駛的狀態。