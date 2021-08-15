內地電商遭亞馬遜封殺蝕千億人民幣　深圳政府擬予資助

亞馬遜在內地舉行的跨境電商交易會上設置展台招商。（中新社圖片）

全球最大電商亞馬遜自今年5月起陸續針對內地跨境電商的違規行為進行整治，導致中國電商行業損失估計超過千億元（人民幣，下同）。對此，深圳市商務局上周五（13日）召開了跨境電商企業座談會，有與會者透露，該市政府或日後公布對跨境電商賣家的支持政策，對符合資格的企業最多可給予多達300萬元（約364萬港元）補助。

早前報道指，亞馬遜針對內地跨境電商涉嫌操縱用戶虛假評論、不當收集個人資料、外導流量等違規操作進行整頓。據中國深圳市跨境電子商務協會統計，超過5萬個中國賣家被封店、資金被凍結。當中，包括傲基、通拓、澤寶、帕拓遜等內地知名電商也不能幸免。

內媒從深圳跨境電商座談會的與會者獲悉，大約20至30個深圳本土企業與會，當中除了受事件影響最大的大型賣家外，也有不少中型賣家代表。會上市政府主要了解亞馬遜封店對跨境電商出口企業的正常生產和經營造成哪些困難，企業目前已採取了哪些自救措施，以及賣家希望政府部門提供哪些幫助。

雖然會上未有提及政府將提供哪些支持，但有報道指出，深圳市於8月9日曾發出通知，內容是鼓勵跨境電商企業開展獨立網站業務，打造有別於在亞馬遜電商平台、由賣家自行建設、具有獨立域名的購物網站，目的是引導賣家通過這方式掌握更多主導權，避免跨境電商業務過度依賴亞馬遜平台，從而減少對出口貿易活動帶來的風險。