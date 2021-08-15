老鼠現蹤街市啃咬攤檔豬肉　台肉販：在所難免

台灣基隆市仁愛區華三街一間豬肉舖，近日被發現有多隻老鼠在夜裏啃咬攤架上的豬肉，引發民眾對食品安全的憂慮。食品藥物管理科長王翠雯周日（15日）表示，將依有關的食品安全衞生管理法要求相關店舖改善處理豬肉的問題，若發現情況持續，可開罰6萬元（新台幣，下同，約1.7萬港元）以上、2億元（約5,600萬港元）以下的行政罰金。

台媒報道，屠宰場深夜11時許左右會將屠宰好的豬隻送到該舖，並直接放置在攤架上。因夜深人靜，豬肉又暴露擺放，經常引來老鼠咬食。直至隔天凌晨4時左右，羅姓店主回到舖內處理豬肉時，老鼠才一哄而散。

羅店主表示，他有盡量保持店舖整潔，但認為傳統市場會有蚊蟲老鼠是在所難免的事。他曾打算在店內投放老鼠藥，惟擔心有食品安全風險而放棄了這個念頭。他又指，未來會請屠宰場的運送員以網子覆蓋送到的豬肉，或立即親自到場處理豬肉，以免老鼠有機可乘，並會於攤架的鐵柱上抹油，阻止老鼠爬上該處。

衞生福利部基隆醫院營養師楊智凱指出，光是未將豬肉冷藏而暴露於室溫中就會孳生不少細菌，如遭老鼠啃咬更有嚴重的衞生問題。民眾若不慎吃下受污染的豬肉，則有機會感染漢他病毒、沙門氏桿菌等病毒細菌，引起發燒、頭暈等症狀，因此應把肉類徹底煮熟後才食用。