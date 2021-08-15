揚州市新冠疫情趨緩　首批本地救治患者出院

江蘇省揚州市近日爆發新一波新冠本土疫情，引發中央關注，國務院副總理孫春蘭由上周三（11日）起到該市調研指導疫情防控工作。官媒周日（15日）報道，經各方面共同努力，揚州疫情取得階段性成效，每日新增病例持續下降，社區傳播鏈得到有效阻斷，揚州抗疫已從「阻擊戰」進入「殲滅戰」階段。

揚州市衞健委副主任王勁松在周日舉行的新聞發布會提到，該市在前一日新增18宗本土新冠肺炎確診病例，其中輕型3宗。截至目前，全市累計報告本土確診病例546宗。另據官媒報道，周日下午4時許，揚州市第三人民醫院有5名本土確診患者符合出院標準，是本輪疫情以來，在揚州市本地醫院救治後首批出院的患者。

官媒報道指，孫春蘭過去一連5天以來實地了解社區管控、核酸篩查、集中隔離等情況，與定點醫院的醫療專家視像連線召開會議，進一步研究加強院感防控工作。同時，她強調需要在出入境航班、機場、港口等從嚴落實入境核酸檢測、健康監測等閉環管理措施，堵住可能引起疫情傳播的漏洞。

多間內媒留意到，孫春蘭提到當前揚州疫情防控仍處於關鍵時期，要咬緊牙關做好各項防控舉措的落實，其早前形容的疫情「阻擊戰」改稱為「殲滅戰」，或暗示揚州疫情逐步受控。