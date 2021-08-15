遊客海灘遭大浪捲走　11人罹難

福建漳州市漳浦縣前亭鎮江口村，上周六（14日）有17名遊客在海灘遊玩時遭大浪捲入海中，造成11人罹難、6人生還。幸存者目前狀態良好，並無生命危險，事故原因仍在調查中。

內媒周日（15日）報道，省政府接報後立刻組織應急搜救人員，派出共330多人，並出動1架海事搜救直升機、22艘搜救船到現場協助救援。該村村民楊惠芳向內媒記者表示，事發當日下午2時許左右，忽然在岸邊突然聽到有人在海中呼救，立即下水救上一人，惟被救男子竟告知水裏仍有10多人被困。楊隨即與其他村民駕船救援，再救出5人。

楊惠芳稱，該海域的水流洶湧，其中藏有不少暗流，即使是水性良好的村民亦甚少下海游泳，以免發生意外。楊又指，該處海灘並非旅遊景點，平時很少有人到此遊玩，涉事的成群旅客更是正值海水漲潮的危險時間戲水，因此造成悲劇。

江口村黨總支部書記楊裕聰表示，全村海岸線有兩公里長，沿岸豎有10多個「禁止下海游泳」警示牌，用以提醒不諳這片海域的遊客切勿貿然下水。楊又指，此前村裏從未遇過如此大的傷亡，故為免再生意外，村方日後將會把警示牌設立在更加明顯的位置，並多加巡邏，勸阻遊客下海游泳。