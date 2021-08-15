政局動蕩兼疫情嚴峻　79名緬甸僑民包機返台

緬甸今年2月爆發軍事政變，隨後當地的新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，緬甸台商總會近日安排包機搭載台商僑民返台，79名旅客周日（15日）下午抵達桃園機場，有關防疫人員身穿防護服協助通關。包機旅客並完成入境申報及健康聲明資料審查後，將會搭乘防疫車輛至集中檢疫所進行採檢及隔離作業。

台媒報道指，因應緬甸政變後局勢持續動盪，疫情更讓危機雪上加霜，不少在緬甸的僑民欲返台避難，但因目前並無直航班機，緬甸台商總會透過協調，安排有需要的僑民返台包機。緬甸航空的航班原定周日下午2時45分飛抵桃園機場，但班機延誤至下午3時23分才降落。據了解，機上載有台人71名、外籍人士8名。

有關衞生部門表示，由於包機乘客來自「重點高風險國家」，旅客先全部集中到候機室測量體溫，並提供快篩試劑，完成線上申報及健康聲明資料審查後獲安排入住集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢及隔離作業。有旅客表示，緬甸目前政治動盪，再加上新冠病毒疫情嚴峻，待在緬甸覺得擔心受怕，「回到台灣覺得安全多了」。