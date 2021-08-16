軍訓夏令營毆打小學生　校長僅拘留15天惹議

內地上月嚴令補習社停業，不少家長改把孩子送往各類夏令營以緩解暑假照顧壓力，卻同時暴露相關機構各種問題。內媒周日（15日）報道，河北石家莊市元氏縣一間少年軍校基地，近日被家長踢爆毆打只得10多歲的小學生，導致他們身上多處瘀傷。基地的全姓校長目前被行政拘留15天，但刑罰過輕惹起爭議。

家長孫先生交代，他本月1日把就讀小學5年級的11歲女兒，送入一間名為軍尚少年軍校基地的夏令營，詎料4、5日後便接獲其他家長踢爆其女兒被毆打。孫先生立即趕至基地，卻被攔在門外，經報警求助下才成功把女兒接回家，卻發現女兒出現心理陰影、閉門不出。

孫先生引述女兒指，她入營第二天就一直被辱罵，因反感曾私下致電家長抱怨。基地校長知道後，一開始以鐵棍子在宿舍毆打女兒，以後又拖到走廊和辦公室繼續毆打。她被打將近一個小時，導致雙腿、腰部和手臂紅腫瘀傷。孫先生強調，其女兒並非個別事件，有男學童更被毆至吐血。

資料顯示，涉事夏令營由河北軍尚研學旅遊服務有限公司主辦，其官網宣稱主營企業軍事拓展培訓和青少年素質教育培訓。當地教育部門已責令其停業整頓；但警方及縣委宣傳部表示，由於各兒童傷情屬輕微傷，目前只能按普通打人事件處理。